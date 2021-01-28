شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 270 مليون جنيها من ورادات الجمبرى فى شهر بفضل المشروعات السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من الجمبري "روبيان وقريدس" في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت الواردات المصرية من الجمبري المجمد نحو 270 مليون و640 ألف جنيه "16 مليون و915 ألف" دولار -16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 361 مليون و392 ألف جنيه "22 مليون و587 ألف" دولار في شهر أكتوبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 90 مليون و752 ألف جنيه، "5 ملايين و672 ألف" دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات أسماك الرنجة شهدت في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمتها نحو 221 مليون و408 ألف جنيه "13 مليون و838 ألف" دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 162 مليون و448 ألف جنيه "10 ملايين و153 ألف" دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 58 مليون و960 ألف جنيه "3 ملايين و685 ألف" دولار.

أظهرت بيانات حكومية، تراجع حجم الواردات المصرية من الجمبري ومنتجات الأسماك في فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث بلغت قيمة واردات مصر من التونة نحو 9 ملايين و976 ألف دولار، مقابل 15 مليونا و979 ألف دولار، بتراجع 6 ملايين دولار.

وكانت واردات أسماك الرنجة سجلت ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي، وبلغت 8 ملايين و993 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و618 ألف دولار خلال شهر فبراير من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و375 ألفا دولار، أما بالنسبة للروبيان "جمبرى" المجمد فقد بلغت وارداته نحو 8 ملايين و690 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 11 مليونا و715 ألف دولار خلال فبراير من عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و25 ألف دولار.