شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة العدد والآلات: تصنيع آلات الحرف اليدوية يوفر 2.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حماده العجوانى عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية تعميق التصنيع المحلى، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة، مضيفا أن التجارة لن تتوسع إلا بالصناعة، وأن مصر لن تنهض إلا بالصناعة المحلية، منوها بأن تصنيع الآلات والعدد اليدوية يوفر على مصر حوالى 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية.

وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس، عن طريق إقامة مشروعات صناعية في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع العدد اليدوية والآلات والماكينات الصناعية يعد قطاعا واعدا، ويجب النظر فى قيمة الضرائب الجمركية على الآلات وتوحيدها للتجار والصناع بـ 5% حيث تبلغ للتجار 14% وذلك لصالح المصنع حتى لا نضع أعباء إضافية لأن كثيرا من الشباب المتجه للتصنيع لا يعلم شيئا عن الاستيراد لذلك يقوم التجار بتوفير الماكينات الصناعية لهم.