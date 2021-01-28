الاقتصاد

العربية: ارتفاع أرباح فيسبوك 53% مع تفشي وباء كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع أرباح فيسبوك 53% مع تفشي وباء كورونا.

وفى وقت سابق قالت شركة فيسبوك، إنها ستزود الباحثين الأكاديميين بمعلومات عن كيفية استهداف الإعلانات السياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن البيانات ستشمل معايير الاستهداف، مثل الموقع والاهتمامات، التي يختارها المعلنون الذين يديرون قضايا اجتماعية أو إعلانات انتخابية أو سياسية.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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