شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ارتفاع أرباح فيسبوك 53% مع تفشي وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع أرباح فيسبوك 53% مع تفشي وباء كورونا.

وفى وقت سابق قالت شركة فيسبوك، إنها ستزود الباحثين الأكاديميين بمعلومات عن كيفية استهداف الإعلانات السياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن البيانات ستشمل معايير الاستهداف، مثل الموقع والاهتمامات، التي يختارها المعلنون الذين يديرون قضايا اجتماعية أو إعلانات انتخابية أو سياسية.