شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "تسلا" تقفز 46% لكن الأرباح الفصلية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تسلا" يوم الأربعاء عقب إغلاق الجلسة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي حيث سجلت أرباحا دون التوقعات لكن الإيرادات قفزت بشكل كبير في نفس الفترة.



وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية تحقيق أرباح بنحو 270 مليون دولار في آخر ربع سنوي من عام 2020 مقارنة بأرباح عند 105 ملايين دولار في نفس الفترة قبل عام.



وباستثناء بعض البنود المكررة، بلغت أرباح "تسلا" 80 سنتا لكل سهم في الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق أرباح معدلة بنحو 1.3 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 46% في الربع الرابع مسجلة 10.74 مليار دولار، وهو ما تجاوز توقعات عند 10.4 مليار دولار.



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" سلمت 499.550 ألف سيارة في العام الماضي دون توقعات بتسليم 500 ألف وحدة في نفس الفترة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2.1% وأغلق جلسة الأربعاء عند 864.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 891.5 دولار وأقل سعر عند 858.6 دولار.