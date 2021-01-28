شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تحقق صافي ربح بأكثر من 11 مليار دولار في الربع الرابع من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" عقب إغلاق جلسة الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من عام 2020 والتي سجلت من خلالها أرباحا وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين.



وحققت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية أرباحا بحوالي 11.2 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بأرباح قدرها 7.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي.



وبلغت أرباح "فيسبوك" المعدلة 3.88 دولار لكل سهم في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي مقارنة بتوقعات بأرباح عند 3.22 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات "فيسبوك" في الربع الرابع بنسبة 33% إلى 28.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 في حين أشارت التوقعات إلى إيرادات قدرها 26.44 مليار دولار.



وكشفت الشركة أيضا في بيانها عن أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 2.8 مليار مستخدم شهريا هو ما اقترب من توقعات المحللين بعدد مستخدمين يناهز 2.7 مليار مستخدم نشط.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 3.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 272.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 283.4 دولار وأقل سعر عند 268.1 دولار.