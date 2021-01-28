شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة، لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً يستفيد منه باستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -0.54 نقطة ليستقر على سعر 131.58 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره اعلى مستوى 133.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 141.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه