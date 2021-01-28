شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحلق عالياً – تحليل – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.71% بما يعادل 4.50 نقطة ليستقر على سعر 170.48 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 162.80، ليستهدف مستوى المقاومة 179.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد