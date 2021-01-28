شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صاعد سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.30% بما يعادل 3.91 نقطة ليستقر على سعر 122.49 دولار، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى البعيد.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 123.77، ليستهدف مستوى الدعم 115.29.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه