شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس إيجابي في وقت سابق، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.60% بما يعادل -0.40 نقطة ليستقر على سعر 24.62 دولار.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.92، ليستهدف مستوى المقاومة 26.97.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه