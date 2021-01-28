شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها بعد تصريحات "باول" و"الداو جونز" يهبط بأكثر من 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد وعمقت خسائرها بعد قرار الاحتياطي الاتحادي وتصريحات رئيسه "جيروم باول" لتسجل "وول ستريت" أكبر خسائر يومية منذ أكتوبر/تشرين الأول.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي عن قراراه بتثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار.



وذكر البنك المركزي في بيانه أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف تباطآ في الأشهر الأخيرة نتيجة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.



مع ذلك، صرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد في وقت لاحق هذا العام تزامنا مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% أو ما يعادل 24 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.85 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% أو ما يعادل عشرة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 55.81 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 2% (ما يعادل 634 نقطة) إلى 30303 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 30893 نقطة وأقل مستوى عند 30206 نقاط.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.6% (ما يعادل 355 نقطة) إلى 13270 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13538 نقطة وأقل مستوى عند 13192 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.6% (ما يعادل 99 نقطة) إلى 3750 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3836 نقطة وأقل مستوى عند 332 نقطة.