شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات جني الأرباح تقود عقود القمح للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تعرض السلعة الزراعية لعمليات جني أرباح واسعة النطاق.



يأتي ذلك بعد ارتفاع عقود القمح في الجلسات القليلة الماضية نتيجة المخاوف المتصاعدة من نقص المعروض العالمي من السلع الزراعية.



هذا، وبالتزامن مع هذه المخاوف، ساد القلق أيضاً بشأن القرارات التي اتخذتها الحكومة الروسية لكبح صادراتها من القمح كما أن حكومة الأرجنتين – التي تعد من كبرى مصدري القمح في العالم – تدرس هي الأخرى كبح الصادرات من القمح لتأمين إمدادات غذائية محلية في ظل أزمة كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% إلى 6.58 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 6.72 دولار وأقل سعر عند 6.52 دولار.