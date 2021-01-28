شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض تزامنا مع ارتفاع الدولار وقرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم قراراه بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار.



وذكر البنك المركزي في بيانه أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف كانا متواضعين في الأشهر الأخيرة نتيجة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.



مع ذلك، صرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصاد في وقت لاحق هذا العام تزامنا مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 15 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.389 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.545 دولار وأقل سعر عند 24.715 دولار.