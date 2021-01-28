شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بضغط من قوة الدولار ومخاوف جائحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي الذي صعد بشكل ملحوظ أمام منافسيه.



ولا تزال المخاوف بشأن أزمة "كورونا" تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية مع استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات.



هذا، وقد أبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار، وأضاف في بيان أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على نحو حاد.



كان رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" قد تحدث عن تحسن قدرة الاقتصاد الريطاني على التكيف مع إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا لا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء "بوريس جونسون" عن فرض قيود إغلاق شامل في البلاد حتى منتصف الشهر القادم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3690، وسجل أعلى سعر عند 1.3760 وأقل سعر عند 1.3659.