شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بفعل ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.



وأبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار.



هذا، وقد أوضح البنك المركزي في بيانه أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف كانا متواضعين في الأشهر الأخيرة نتيجة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل ستة دولارات إلى 1844.90 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1851.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1828.4 دولار.