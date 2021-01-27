شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: المملكة ستكون رائدة في الهيدروجين النظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية ستكون بمثابة ألمانيا أخرى في الطاقة المتجددة، وسترفع استهلاك الطاقة النظيفة لتصل إلى 50%، وستكون رائدة في الهيدروجين النظيف.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، «إن المملكة لديها سجل حافل بتقليل الانبعاثات، ونحن كحكومة وبلد ملتزمون بحيادية الانبعاثات، ولدينا فريق جاد وطموح يعمل على تحويل الهيدروكربون إلى استخدامات مختلفة».

وأضاف، خلال جلسة ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، «إننا سنكون روادا في الهيدروجين النظيف والأزرق، وسيكون لدينا من يساعدنا من حول العالم بهذا الصدد».

وقال إن المملكة تعمل على برنامج يحول 50% من مصادر الطاقة إلى طاقة متجددة، وسينجم عن ذلك زيادة بمئات الآلاف من براميل النفط التي يمكن تصديرها.

وأضاف: لقد تقدمنا كثيرا في برنامج كفاءة الطاقة وسنستمر فيه، وقمنا ببرنامج لإصلاح الأسعار وسنستمر فيه أيضا.

وحول توقعاته للأداء في العام الحالي قال: لا أزال حذرا، حيث يجب أن نحافظ على الوضع حتى لا يتفاقم أو يرجع كما كان، ويجب نشر اللقاح وتلقي الناس له، وبالتالي خفض مستوى الإغلاق، والعودة للوضع الطبيعي، وهذا يتطلب الصمود، وجهودا إضافية لضمان أن نستعيد ما فقدناه العام الماضي.