شكرا لقرائتكم خبر الجائحة ألهمت الحكومات والشركات بطرق جديدة لتعميق مفاهيم الرقمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يوسف البنيان، أن الشركة كثفت اعتمادها لمفاهيم التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، حتى قبل ظهور جائحة كورونا

وأوضح الرئيس التنفيذي لسابك خلال مشاركة البنيان في جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الجائحة ألهمت الحكومات والشركات بطرق جديدة لتعميق مفاهيم الرقمنة، وكنا في سابك ننظر إلى الأمر أكثر شمولا حتى قبل الجائحة.

وذكر أن لدى «سابك استراتيجية واضحة جدا للتواصل المؤسسي عبر منصات التواصل الرقمية، التي ستمكننا من أن نكون في وضع تنافسي، فلدينا بنية رقمية شاملة ونظرنا لأهمية الثورة الصناعة الرابعة، والذكاء الاصطناعي، أو أي وسيلة أخرى سيكون لها أثر على أدائنا».

وقال البنيان إن سابك قامت وخلال الجائحة بعقد أكثر من 8 آلاف لقاء تنفيذي على منصاتنا العالمية، لكن السؤال المطروح هو ما الذي يلي ذلك من تطور أو تحديات، ولقد أخذنا أمور التحول الرقمي والعوامل المحفزة له بجدية، وقمنا بمراجعة أدائنا في هذا المضمار، وقمنا بتعزيز مدخلات الرقمنة.