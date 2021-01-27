«أغذية» تستكمل الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل الكويتية

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة أغذية عن استكمالها لصفقة الاستحواذ على كامل رأس مال شركة مخبز وحلويات الفيصل، أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة الكويت.

تسعى مجموعة أغذية، عبر إتمام عملية الاستحواذ، الى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع محفظتها من المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن توفير أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل لمساهمي المجموعة. وجديرا بالذكر أن المجموعة تتمتع بتواجد قوي في السوق الكويتية، عبر المشروع المشترك، بينها وبين شركة الرمّاح الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة، لإنتاج مياه العين. وسوف تسهم اتفاقية الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل في زيادة حجم أعمال المجموعة في دولة الكويت بواقع أربعة أضعاف.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «تلتزم مجموعة أغذية بتعزيز حضورها الإقليمي بشكل ملموس من خلال تنويع محفظتها وتقديم قيمة عالية لحملة أسهمنا. ويُمثل الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل إنجازاً جديداً لمجموعتنا، حيث يُتيح لها تسريع الخطى نحو توسيع نطاق أعمال المجموعة إقليمياً وترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الأغذية والمشروبات».

ومن جهته، قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «سوف تُضيف علامة مخبز وحلويات الفيصل ومحفظتها المتنوعة من المنتجات وإمكاناتها الداخلية البارزة في مجال التوزيع، فرصاً أكبر للنمو في السوق الكويتية. كما نتطلع للآفاق المستقبلية لمجموعة أغذية في سوق الأعمال التجارية الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وفرص التطور في هذا القطاع».

وتعد شركة مخبز وحلويات الفيصل، التي تأسست عام 1991، من أشهر العلامات التجارية في دولة الكويت؛ إذ تمتلك محفظة متنوعة من المنتجات الفاخرة المتوفرة في جميع منافذ بيع المأكولات بالتجزئة في الدولة. وتشمل منتجات الشركة كُلاً من الفطائر والكرواسان وقطع البيتزا الصغيرة، فضلاً عن أصناف المنتجات الجديدة مثل الكب كيك وغيرها. وحققت الشركة إيرادات بقيمة 90 مليون درهم إماراتي خلال الـ 12 شهرا الماضية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2020، كما بلغ هامش أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 21 مليون درهم مع دخل صافي وصل إلى 12 مليون درهم.