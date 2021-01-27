«وول ستريت».. صعود جامح يستعيد مشهد ما قبل فقاعة التقنية



دبي: أحمد البشير

قال مستثمرون في «وول ستريت» إن المضاربة في بعض الأسهم والخيارات ذات الزخم المرتفع قد تشير إلى الوصول إلى القمة على المدى القريب وبالتالي الاتجاه النزولي، ولكن من المرجح أن يستمر السوق الصاعد لبعض الوقت، مدفوعاً بآفاق تحسن الاقتصاد وسهولة الأموال الفيدرالية.

ويقول جوليان إيمانويل، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات في« BTIG» إن زيادة شراء الخيارات والتداول الجامح في بعض الأسهم عالية الارتفاع تشبه إلى حد بعيد الفترة التي سبقت انهيار فقاعة التكنولوجيا في عام 2000. وقال إنه من الممكن جداً إذا كان يتصرف السوق بنفس الطريقة التي يمكن أن يرتفع بها مؤشر «ستاندرد آند بورز» إلى 5047 قبل أن ينتهي السوق الصاعد، على الرغم من أنه لا يتوقع مثل هذا الارتفاع.

ويتوقع معظم الاستراتيجيين أن ينتهي مؤشر «ستاندرد آند بورز» هذا العام بارتفاع، مع استطلاع CNBC الاستراتيجي بمتوسط ​​4100. لكن يتوقع الكثيرون تراجعاً واحداً على الأقل في وقت مبكر من العام.

وقال إيمانويل: «لا نرى حتى الآن أي إشارات ملموسة، على قمة تداول متوسطة الأجل، ولكن هذا النوع من التقلبات يقودنا إلى الاعتقاد بأنه على غرار الفترة 1999 إلى 2000، يمكن تسجيل تراجع بنسبة 10% إلى 15% في أي وقت».

كما لا يرى المحللون الاستراتيجيون العالميون في بنك «أوف أمريكا» أن فقاعة السوق قريبة، فكتبوا: «حتى مؤشرات الأسهم الأكثر جموحاً لا تزال متخلفة عن الأداء خلال الفقاعات السابقة. ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 96% خلال السنوات الثلاث الماضية. كان الارتفاع 201% قبل ذروته في أوائل عام 2000 (وبعد ذلك انخفض بنسبة 72%). ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 44% مقارنة ب 98% في أواخر التسعينيات. لا توجد فقاعة هناك».

وأرسل تداول يوم الاثنين في بعض الأسهم المرتفعة تحذيراً سريعاً إلى بعض المتداولين. فقد ارتفع «جيم ستوب»، إلى أعلى مستوى عند 159.18 دولار قبل أن ينعكس بقوة، لينخفض ​​إلى ما دون 70 دولاراً.

استمر الصعود الجامح لسهم «جيم ستوب» أمس الأربعاء، بعد تقارير تفيد بأن شركة «ميلفين كابيتال» أنهت تداولاتها على المكشوف بأسهم سلسلة متاجر بيع الألعاب والإلكترونيات الاستهلاكية.

وقفز السهم 146% ليضاعف سعره إلى 367 دولاراً، من 147.98 دولار في إغلاق جلسة الثلاثاء.

كانت جلسة يوم الثلاثاء محمومة، وصلت مكاسب السهم إلى مستويات قياسية، بعد أن نشر إيلون ماسك، رئيس شركة «تيسلا» تغريدة على «تويتر» تتضمن رابطاً لصفحة دردشة على موقع «رديت»، تناقش المكاسب الأخيرة لسهم «جيم ستوب». وفي هذا السياق حذر مدير الصناديق الشهير مايكل بوري من أن الارتفاع الجنوني لسهم الشركة قد خرج على السيطرة، واصفاً ارتفاع قيمته بأنه «غير طبيعي وجنوني وخطير».

يذكر أن سهم «جيم ستوب» لم يكن يتجاوز 6 دولارات قبل 4 أشهر.

وكان ماسك قد أرفق رابطاً لصفحة «وولستريت بيتس» على «ريديت» والتي تضم أكثر من مليوني مشترك، مغرداً «جيمستونك» «Gamestonk»، الأمر الذي انتهى بإغلاق سهم شركة «جيم ستوب» مرتفعاً بنسبة 92.7% الثلاثاء.

ولطالما أثرت تغريدات ماسك في أسعار أسهم بعض الشركات صعوداً أو هبوطاً، ففي وقت سابق أيضاً، غرد رئيس «تيسلا» عن قبعة صوفية محبوكة يدوياً اشتراها لكلبه على موقع «إتسي» «Etsy»، ما أدى إلى ارتفاع أسهم موقع التجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 8% في تداول ما قبل السوق. بالمقابل ساهمت تغريدته السيئة العام الماضي عن سهم «تيسلا» وبأنه «مرتفع للغاية»، بانخفاض قيمة الشركة بأكثر من 10% على الفور.

وفي سياق نشاط محموم للبيع على المكشوف، ارتفعت أسهم عملاقة دور السينما «إيه إم سي إنترتينمنت» بأكثر من 4 أضعاف مع افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، وسط فورة من نشاط تداول في إطار البيع على المكشوف في« وول ستريت». وبعد عشر دقائق من بدء جلسة التداول فقط، توقف التعامل بالسهم للمرة الأولى بسبب التقلبات الحادة، وبعدها توقف التداول عدة مرات وسط نشاط مكثف للسهم. وتم تداول السهم بأعلى من قيمته ب 310%.

وتم تداول أكثر من 500 مليون سهم للشركة بعد ساعة من افتتاح السوق، أي أعلى بكثير من متوسط حجم الأسهم على مدار 30 يوماً البالغ 86.8 مليون سهم.