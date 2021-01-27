«إمداد» تطعّم أكثر من 1000 من موظفيها



دبي: ”الخليج 365”

قامت مجموعة إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية التي تتخذ من دبي مقراً لها، بمواصلة دعم الجهود المبذولة من حكومة الإمارات في مكافحة جائحة «كوفيد-19» من خلال تنظيم جلسة تطعيم خاصة بأعضاء فريقها. وقد تلقى أكثر من ألف موظف الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» خلال حملة التطعيم التي استمرت تسع ساعات وذلك في «منزلي»، أحد مرافق الإقامة التابعة للشركة.

أقيمت حملة التطعيم بتواجد 17 موظفاً حكومياً للإشراف على الإجراءات وإدارة التطعيمات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الشامل لأعضاء الفريق طوال العملية، وشمل ذلك تقييمًا صحيًا دقيقًا، واختبار فحص «كوفيد-19» ومراقبة ما بعد التطعيم لكل فرد. ويعد هذا الحدث هو الجزء الأول من المخططات التي تعتزم الشركة تنفيذها ضمن حملتها التوعوية للتعريف بأهمية وفوائد اللقاح للموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، جمال عبد الله لوتاه، الذي تلقى التطعيم بدوره: «نقدم جزيل الشكر لحكومة دولة الإمارات لما بذلته من جهود في مكافحة كوفيد-19 وتوفيرها اللقاحات للمواطنين والمقيمين في وقت وجيز وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز وضمان صحة وسلامة كل من على أرض الدولة».