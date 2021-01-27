شكرا لقرائتكم خبر عن «دار التأمين» تقدم 35% خصماً لمن تلقوا اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دار التأمين عن تقديم خصم 35% على وثائق تأمين المركبات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح في الإمارات.

وصرّح محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: «نشيد بجهود الدولة في تطعيم البلاد، ونود في المقابل أن نقوم بدورنا وندعم هذه الجهود ونعطي الأولوية لصحة وسلامة مجتمعنا».

وأضاف القبيسي: «هدفنا تشجيع الناس على اللقاح وتحفيز المؤسسات الأخرى للانضمام إلى مبادرتنا».