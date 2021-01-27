الاقتصاد

«دار التأمين» تقدم 35% خصماً لمن تلقوا اللقاح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت دار التأمين عن تقديم خصم 35% على وثائق تأمين المركبات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح في الإمارات.
وصرّح محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: «نشيد بجهود الدولة في تطعيم البلاد، ونود في المقابل أن نقوم بدورنا وندعم هذه الجهود ونعطي الأولوية لصحة وسلامة مجتمعنا».
وأضاف القبيسي: «هدفنا تشجيع الناس على اللقاح وتحفيز المؤسسات الأخرى للانضمام إلى مبادرتنا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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