شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تسمح بعودة «737 ماكس» إلى الأجواء وتطلب المزيد من التحسينات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، بعودة طائرات بوينج 737 ماكس للخدمة في أوروبا، ورفعت بذلك حظراً على تحليق هذا الطراز استمر 22 شهراً.

وقال باتريك كاي المدير التنفيذي للوكالة «لدينا ثقة كاملة في أمان الطائرة، وهو شرط مسبق لنمنح موافقتنا. لكننا سنواصل مراقبة عمليات 737 ماكس عن كثب مع استئناف الطائرة للخدمة». وأضاف «بالتوازي مع ذلك، وبسبب إصرارنا، تلتزم بوينج أيضاً بالعمل على تحسين الطائرة أكثر من هذا في الأجل المتوسط، من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الأمان».

من جانبه قال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نحن على علم بالتحديث الأخير الصادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) ونرحب بالقرار. يأتي هذا بعد العودة الناجحة للخدمة التي لاحظناها بالفعل من قبل عدد من المشغلين في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية».

وأضافت الناقلة التي لديها 11 طائرة من نوع «بوينج 737 ماكس»: «سنواصل العمل عن كثب مع الهيئة التنظيمية لدينا، الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) وسنتبع التوجيهات الصادرة».