أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الدلتا للسكر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الحديد والصلب المصرية، جلاكسو سميثكلاين، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ريكاب للاسنثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السعودية المصرية للاستثمار والتنمويل، العربية للمحابس، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 617.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.37%، والعرب على 5.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.61%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.7 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 539.2 ألف جنيه، 41.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1094 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 950 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، وباعت إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العاقرية 4233 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 16 ألف سهم، 15 ألف سهم، 100 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.100 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

بريميم للسمسرة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن لجنة العضوية قد قررت بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، حظر استفادة شركة بريميم للسمسرة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول، وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة اليوم الأربعاء، لحين التزام الشركة بالأحكام والضوابط المنظمة وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بالقرار رقم (14) لسنة 2007 وتعديلاته بشأن معايير الملاءة المالية.

مصر للألومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 42.7%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 5.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت شركة مصر للألومنيوم، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تراجع الخسائر إلى ارتفاع السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الستة أشهر عن السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة، وارتفاع كميات المبيعات خلال الفترة بمقدار 55 ألف طن عن الفترة المقارنة.

العامة للصوامع

أعلنت شركة العامة للصوامع والتخزين، تحقيق صافي ربح بلغ 50.65 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 49.21 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 2.92%، على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 220.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 199.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

جلاكسو

أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، موافقة مجلس الإدارة على تمكين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي. (الشركة الراغبة في الاستحواذ) القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة، وذلك بغرض مشروع الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين والبالغة 91.2% من خلال تقديم عرض شراء اجباري لنسبة 100 % من كامل أسهم الشركة.

المراجعة الدورية

شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، خلال شهر يناير الجاري، عدة تغيرات، أبرزها خروج 5 من المؤشر الرئيس EGX30، مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدأ العمل بها أول فبراير المقبل 2021، وذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشرEGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات.

وتضمنت أبرز نتائج المراجعة الأخيرة، انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة للمؤشر من حيث الوزن النسبي من حوالي 44.42% وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، إلى 36.81% بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، أحد أهم مستهدفات عملية تطوير منهجية مؤشر EGX30.

أجازة البورصة

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون غداً الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 يناير الجارى.