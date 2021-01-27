شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للتأمين يناقش "الوضع الجيوسياسى على نمو التأمين" 10 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد الاتحاد العام العربي للتأمين ندوة إفتراضية عن بُعد لمناقشة تأثير الوضع الجيوسياسي في المنطقة على نمو التأمين عربياً، 10 فبراير المقبل ، ويديرها عبر الانترنت شكيب أبوزيد، الأمين العام للإتحاد العربي للتأمين، وأحمد حسني العضو المنتدب لشركة بروكنت الشرق الأوسط، وأوضح الإتحاد أنه من المنتظر أن تشهد الندوة مناقشة مستقبل قطاع التأمين العربي في ظل هذه الأوضاع، متسائلاً أنه ظل التأمين مرتبطاً إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي في الدول النفطية، بتنوع هذه الاقتصاديات؛ قهل يمكن لصناعة التأمين أن تعرف نوعاً من الازدهار؟ وكيف يؤثر الوضع الجيوسياسي في المنطقة على نمو التأمين عربيا؟.

ويشارك في الندوة خالد سعود الحسن الرئيس التنفيذى لمجموعة الخليج للتأمين – الكويت، وعمر الأمين الرئيس التنفيذى لشركة أورنيت للتأمين – الإمارات، وعامر ضيا؛ كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة ninety بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى مايكل ستيفنس زميل أبحاث دراسات الشرق الأوسط.

وقد تأسس الاتحاد العام العربى للتأمين سنة 1964، ويضم فى عضويته شركات التأمين واعادة التأمين واتحادات ومراقبى التأمين، وشركات الوساطة والخدمات الطبية.