شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 500 ألف جنيه تكلفة تدريب الطالب بمبادرة بناء مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تكلفة تدريب الطلاب بمبادرة بناء مصر الرقمية التى أعلنتها الوزارة مؤخرا وتستهدف تدريب 1000 طالب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تصل من 450 إلى 500 الف جنيه للطالب الواحد ما بين ماجيستير وبرامج تدريبية، مضيفا بالقول، "لا نعتبر هذا الرقم كبيرا بل هو استثمار في العقول لمستقبل بناء مصر.

وحول ما إذا كان التحاق بعض الطلاب لهذه البرامج عن طريق الواسطة، نفى الوزير هذا الأمر خلال مداخلة عبر الفيديو كنفرانس ببرنامج الحياة اليوم، قائلا، "إن التحاق الشباب لمبادرات التدريب في التخصصات المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يخضع لشروط تتعلق بتخصص الطالب واجتيازه الاختبارات المحدد من جانب الوزارة فبالنسبة لمبادرة بناة مصر الرقمية فإنها تستهدف طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسبات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تعتمد على 4 محاور، الأول هو المحور التقنى والذى يحصل الشاب بمقتضاه على درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية وهى الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات، والفنون الرقمية وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، بينما يتمثل المحور الثانى من المبادرة فى اكساب المهارات الشخصية الداعمة للجانب التقنى والتى من بينها مهارات العمل الجماعى وتنظيم الوقت والقيادة والعرض والكتابة.

ويتمثل المحور الثالث فى المبادرة فى إكساب الشباب مهارات اللغة الإنجليزية فى ظل عالم سمته الأساسية العمل عبر ثقافات مختلفة وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى المبادرة فى التدريب العملى والذى يتساوى فى الأهمية مع التدريب الأكاديمى ويتطلب مشاركة الشركات المحلية والعالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى حيث يتم من خلال هذا المحور تدريب الشباب الملتحقين بالمبادرة فى إحدى المشروعات التى تتولى وزارة الاتصالات تنفيذها بالتعاون مع الشركات؛ أو إتاحة فرص التدريب للشباب داخل الشركات والمشاركة فى تنفيذ مشروعاتها بهدف اكتساب الخبرة العملية.

والمبادرة هي منحة مجانية تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، ذلك عن طريق تدريب 1000 متدرب سنويًا من طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب فى عدة مجالات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم الروبوتات والأتمتة والفنون الرقمية.

وتنفَذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة وشركات عالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية، حيث تمنح تلك الجامعات العالمية درجة الماجيستير.

من جهة أخرى قال الوزير بشأن مبادرة "مستقبلنا رقمى" لتدريب الشباب بأنها أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر (freelancing) والعمل عن بعد، وتحقيق النجاح المهنى والمنافسة فى أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

تهدف المبادرة تطوير مهارات 100 ألف مصري عبر منصة Udacity على الإنترنت في 3 تخصصات تكنولوجية: الويب والبيانات والتسويق الرقمي، وهو ما يساهم في تعزيز قدرات المهنيين المحليين النشطين في مجال العمل عن بعد، تعظيم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات، تعزيز الإمكانيات التكنولوجية للشباب المصري وزيادة فرصهم فى الحصول على فرص للعمل عن بعد والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت، حيث بدأ بعض الشباب في العمل ومنهم من يحصل على نحو 2000 دولار.

ويشترط الانضمام للبرنامج للشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا ، وأن يكون لديهم المعرفة أو الخبرة العملية في مجال تخصصهم ليكونوا قادرين على تلبية المتطلبات التقنية المحددة للمسار الذي ينضمون إليه.