شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الدلتا للسكر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الحديد والصلب المصرية، جلاكسو سميثكلاين، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ريكاب للاسنثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السعودية المصرية للاستثمار والتنمويل، العربية للمحابس، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 617.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.37%، والعرب على 5.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.61%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 56.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.7 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 539.2 ألف جنيه، 41.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1094 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 21.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.734 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.011 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 23.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية إغلاق 1.104 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 37.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.43%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 27.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.