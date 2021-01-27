شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه بعد بيانات المخزون الأمريكي و"برنت" أعلى 56 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب قرارات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بشأن صناعة الخام والغاز الطبيعي، لكن النفط تلقى دعما من هبوط المخزونات في الولايات المتحدة.



كانت وسائل إعلامية قد أفصحت عن أن الرئيس الأمريكي "بايدن" ينوي اتخاذ سلسلة من القرارات المتعلقة بصناعة النفط الغاز الطبيعي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 9.9 مليون برميل إلى 476.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية عن انخفاض مخزونات الخام بنحو 5.3 مليون برميل في نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:56بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 53.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 56.2 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.2 دولار.