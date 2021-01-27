شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم صعود التضخم في أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية تجاوزت توقعات المحللين.



وتتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الاتحادي الذي سيكشف عن قراره بخصوص الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



من ناحية أخرى، كشفت بيانات اقتصادية أسترالية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذباً، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي بقيمته الأساسية بنسبة 0.4%، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7699، وسجل أعلى سعر عند 0.7763 في حين سجل أقل سعر عند 0.7645.