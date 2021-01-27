623 مليونا في حسابات مستفيدي سكني لشهر يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 623 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني»، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير من العام الحالي 2021.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 623 مليون ريال، خصص لدعم عقود التمويل العقاري السكني للأسر السعودية، مبينا أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول للصندوق في يونيو 2017 حتى يناير الحالي تجاوز 25.6 مليار ريال، مشددا على حرص الصندوق على إيداع الدعم بانتظام وفي موعده المحدد شهريا.

وأكد ابن ماضي على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي «سكني» لمدة 4 سنوات منذ 2017 حتى الآن، ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وفق الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وقال المشرف العام على الصندوق «إن القرض العقاري المدعوم مكن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية 2020»، مشيرا إلى استمرارية الاستفادة من برنامج «القرض المدعوم» ضمن قنوات الكترونية تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم برنامج «القرض المدعوم» من خلال أكثر من 40 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، ومركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي المهيأة للرد على استفسارات واقتراحات المواطنين.

دعم عقود التمويل العقاري شهريا

يناير 2021

الإجمالي 623 مليون ريال- التوزيع:

• 623 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري

ديسمبر 2020

الإجمالي 596 مليون ريال - التوزيع:

• 596 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري

نوفمبر 2020

الإجمالي 570 مليون ريال - التوزيع:

• 570 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري

أكتوبر 2020

الإجمالي 542 مليون ريال - التوزيع:

• 542 مليونا دعما لأرباح عقود التمويل العقاري

سبتمبر 2020

الإجمالي 525 مليون ريال - التوزيع:

• 525 مليونا دعما لأرباح عقود التمويل العقاري

أغسطس 2020

الإجمالي 500 مليون ريال - التوزيع:

• 500 مليون دعما لأرباح عقود التمويل العقاري

يوليو 2020

الإجمالي 578 مليون ريال - التوزيع:

• 482 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري

• 96 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين

يونيو 2020

الإجمالي 1.370 مليار ريال - التوزيع:

• 461 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري

• 885 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

• 24 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين

مايو 2020

الإجمالي 844 مليون ريال - التوزيع:

• 441 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري

• 335 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

• 68 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين

أبريل 2020

الإجمالي 1.480 مليار ريال - التوزيع:

• 425 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري

• 530 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

• 93 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم المدنيين

مارس 2020

الإجمالي 1.449 مليار ريال - التوزيع:

• 400 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري

• 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

• 122 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين

فبراير 2020

الإجمالي 1.725 مليار ريال - التوزيع:

• 371 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري

• 1221 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

• 133 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين

يناير 2020

الإجمالي 1.699 مليار ريال - التوزيع:

• 342 مليون ريال دعم أرباح عقود التمويل العقاري

• 1.214 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

• 143 مليون ريال دعما لمستفيدي مبادرة المدنيين