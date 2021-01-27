تشكيل مجلس إدارة موقت لهيئة المقاولين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارا بتشكيل مجلس إدارة موقت للهيئة السعودية للمقاولين للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة.

ويضم المجلس كلا من: خالد السيف رئيسا، وعبدالرزاق العوجان نائبا للرئيس، وعضوية: مهند العزاوي، بدر الزهراني، خالد العمودي، سليمان الحربي، مجدي حريري، رامي التركي، أحمد البلوي، وحسان قباني، على أن يستعين المجلس بمن يراه من المتخصصين.

يشار إلى أنه صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، بديلا عن وزارة التجارة، وذلك نظرا لوجود صلة وثيقة بين (الهيئتين والبلديات) في الاختصاصات والأهداف والبرامج.

وسيسهم -بمشيئة الله- إشراف الوزارة على هيئتي المهندسين والمقاولين في الارتقاء بقطاعي المقاولات والمكاتب الهندسية، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، والإسهام في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والارتقاء بجودة المقدم فيها، إضافة إلى الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة غير الماهرة.

كما يسهم هذا الإشراف في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائهما، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.

مجلس الهيئة السعودية للمقاولين الموقت

الرئيس: خالد السيف

نائب الرئيس: عبدالرزاق العوجان

العضوية:

مهند العزاوي

بدر الزهراني

خالد العمودي

سليمان الحربي

مجدي حريري

رامي التركي

أحمد البلوي

حسان قباني