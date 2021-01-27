شكرا لقرائتكم خبر عن 6.75 مليار دولار مبيعات «ستاربكس» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض صافي مبيعات شركة «ستاربكس» الفصلية 5% إلى 6.75 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات البالغة 6.93 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وانخفضت معها مبيعات المتاجر في الولايات المتحدة 5% أيضاً خلال الربع الأول من السنة المالية، بعد أن أدت زيادة حالات الإصابة بكورونا إلى فرض قيود أشد على الحركة.

وبحسب «ريفينتيف»، وصلت ربحية سهم عملاق القهوة إلى 61 سنتاً معدّلة، مقابل 55 سنتاً متوقعة، فيما أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 622.2 مليون دولار، بانخفاض عن 885.7 مليون دولار قبل عام.

على الجانب المشرق، ارتفع عدد أعضاء برنامج مكافآت ستاربكس الذين نشطوا في آخر 90 يوماً بنسبة 15% إلى 21.8 مليون شخص، وفي الصين، ثاني أكبر سوق لستاربكس، أصبحت مبيعات المتجر نفسه إيجابية للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الصحية. حيث ارتفعت بنسبة 5%، على الرغم من استمرار انخفاض الزخم مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، وتتوقع الشركة نمو مبيعات متاجرها في الولايات المتحدة خلال الربع القادم بنسبة تصل إلى 10%.

يذكر أن «ستاربكس» افتتحت 278 فرعاً جديداً خلال الربع الأخير، وتقترب الآن من 33 ألف موقع حول العالم.

وفي السياق أعلنت الشركة أيضاً، أن رئيسة العمليات المشتركة روز بروير ستغادر منصبها في نهاية الشهر المقبل، لتتولى إدارة مجموعة «وولجرينز بوتس أليانس» القابضة.