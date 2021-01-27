شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 4 مجالات لبناء مصر الرقمية ضمنها الأمن السيبرانى وعلم الروبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات تقدم مجموعة ضخمة من مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية حيث تم البدء بمبادرات لمحو الأمية الرقمية بمعنى أن الملتحق بها يستطيع التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ليطور عمله، كذلك مبادرات لإلحاق عدد من الشباب لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا علاوة على مبادرة بناة مصر الرقمية الغرض منها تخريج وتدريب مجموعة بأعلى مستوى من الشباب بمقاييس عالمية المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف الوزير في مداخلة عبر الفيديو كنفرانس ببرنامج الحياة اليوم، أن الاستثمار في العقول وبناء القدرات هو أفضل استثمار تقوم به الوزارة ولا تبخل أيضا على هذه المبادرات حيث يتم التعاون مع شركات عالمية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى خلق قاعدة من الكوادر التكنولوجية المتميزة لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية التي تضطلع بها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، وبما يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، مشيرا الى أنها تأتي أيضا في اطار الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للشباب وزيادة حجم الصادرات الرقمية والتي قوامها الابداع والفكر.

وأكد أن مبادرة "بُناة مصر الرقمية" تشمل أربعة محاور وهى المحور التقنى والذى يحصل الشاب بمقتضاه على درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية وهى الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات، والفنون الرقمية وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، بينما يتمثل المحور الثانى من المبادرة فى اكساب المهارات الشخصية الداعمة للجانب التقنى والتى من بينها مهارات العمل الجماعى وتنظيم الوقت والقيادة والعرض والكتابة.

ويتمثل المحور الثالث فى المبادرة فى إكساب الشباب مهارات اللغة الإنجليزية فى ظل عالم سمته الأساسية العمل عبر ثقافات مختلفة وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى المبادرة فى التدريب العملى والذى يتساوى فى الأهمية مع التدريب الأكاديمى ويتطلب مشاركة الشركات المحلية والعالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى حيث يتم من خلال هذا المحور تدريب الشباب الملتحقين بالمبادرة فى إحدى المشروعات التى تتولى وزارة الاتصالات تنفيذها بالتعاون مع الشركات؛ أو إتاحة فرص التدريب للشباب داخل الشركات والمشاركة فى تنفيذ مشروعاتها بهدف اكتساب الخبرة العملية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تدريب 1000 ساب سنويا وتم البدء ب 200 متدرب، وهى منحة من الدولة للمتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للحصول على الماجستير المهنى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة الى شهادات تدريب عملى معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، بالاضافة الى منح شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية؛ وذلك من خلال برنامج دراسى يمتد على مدار 12 شهرًا مقسم إلى ثلاثة فصول دراسية.