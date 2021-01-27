شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كيف نحافظ على إطالة عمر بطارية السيارة؟ وهل لها عمر افتراضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لاشك أن عمر بطارية السيارة أحد أهم الركائز الأساسية التى يعتمد عليها المستهلك عند شراء السيارة، لذلك نقدم أهم الأسئلة وإجاباتها عن عمر بطارية السيارة:



س: ما أهمية بطارية السيارة كعنصر أساسي ؟

ج: بالفعل البطارية جزء مهم جدا بالسيارة لأنها تقوم بتشغيل العنصر الأساسي بالسيارة وهو المحرك الكهربائي الذي يقوم بدوره بتشغيل محرك السيارة سواء كان يعمل على الديزل أو البنزين او الكهرباء او الغاز .





س : هل البطارية لها عمر افتراضي ؟

ج : يكون العمر الافتراضي للبطارية من سنتين إلى خمس سنوات تقريبا وممكن أن تقل أو تزيد وذلك وفقًا للاستخدام والممارسات السليمة للمحافظة عليها.





س : ما هي طرق الحفاظ على سلامة البطارية ؟

ج : لابد من إعادة العمل بكامل طاقة السيارة بشكل تدريجي، نظرا لأن قلة استخدام البطاريات يجعلها تعود لكفاءتها، كما يجب تنظيف البطارية في مكان جيد التهوية مع ضرورة ارتداء القفازات الخاصة وأدوات حماية العينين قبل الشروع بفحص حالة البطارية لكي تتجنب التعرض لأي خطر أثناء القيادة .

س : أسباب تلف بطارية السيارة ؟

ج : وجود صدأ وتآكل في البطارية خاصة عند الأقطاب، انتفاخ في البطارية من أحد الجوانب أو من أعلى ووجود تسريبات للسوائل بداخلها، وانخفاض عزم السيارة دليل علي وجود عيب في البطارية كما ان عدم دوران المحرك، أو وجود ضعف أثناء تشغيله او تقطيع عند ادارة المحرك سبب واضح لتلف البطارية.

س : لماذ تزاد أعطال البطارية في فصل الشتاء؟

ج : يعاني كثير من أصحاب السيارات، مشكلات في بطاريات السيارات خاصة في فصل الشتاء نتيجة البرودة التي تتعرض لها البطارية لذا لابد وأن ينتظر قائد السيارة مدة صغيرة عند تدوير السيارة ومراعاة درجة حرارة الجو داخل وخارج السيارة .

س : هل تتضرر البطارية في حالة زيادة شحن اكتر من اللازم ؟

ج : بالفعل يؤدي زيادة شحن البطارية إلى تحلل وتآكل البطارية كما يجب مراعاة التباعد عند ربط الكابلات بشكل محكم في أقطاب البطارية بالإضافة إلي ضرورة إزالة الغبار والأتربة من السطح الخارجي لبطارية السيارة وإبقاء التوصيلات الكهربائية نظيفة.

س : هل حدوث تآكل حول أطراف البطارية يؤدي الي تلفها ؟

ج : بالطبع وجود تأكل حول أطراف البطارية يؤثر بشكل أساسي على التوصيل الكهربائي من البطارية للسيارة.

س : هل تغيير زيت السيارة بزيت مناسب للشتاء له تأثير مباشر علي أداء المحرك وبالتالي البطارية ؟

ج : بالفعل استبدال زيت المحرك العادي، بزيت ملائم لموسم الشتاء يكون ذو تأثير إيجابي لتقليل الجهد الواقع على محرك السيارة والبطارية .

س : لماذا تتلف بطارية السيارة عند عدم استخدام السيارة لفترة طويلة ؟

ج : لابد من تجنب ركن السيارة فترات طويلة، لأن ذلك يتسبب في إفراغ شحنتها سريعاً، ويجب الالتزام بعمل صيانة دورية لنظام الكهرباء في السيارة قبل فصل الشتاء، وفي حالة عدم استخدام السيارات لفترة طويلة يجب فصل البطارية عن السيارة لأن ذلك يساهم في جعلها تدوم لفترة أطول.

س : ما هي الطرق التي يجب مراعاتها لعدم تعطل البطارية ؟

ج : يجب مراعاة الآتي : أولا عدم ترك السيارة مدة كبيرة دون تشغيلها، حتى لا يتسبب في إخماد البطارية.

ثانيا : مراعة نظافة أقطاب البطارية بشكل دائم.

ثالثا : التأكد من سلامة الكابلات الموصلة في البطارية.

رابعا : التوجه لشحن البطارية عند ملاحظة بطئها في إدارة المحرك.

خامسا: مراعاة إغلاق مشغل الراديو والإضاءة قبل ترك السيارة حتى لا تنفذ طاقة البطارية.

س : هل تتعرض السيارة للتوقف المفاجئ؟

ج : غالبا ما تتعرض السيارة للتوقف المفاجئ دون سبب واضح ولكن تلف البطارية غالبًا هو السبب الرئيسي وفي هذا الحالة يلجأ البعض لأخذ شحنة من خلال كابل كهربائي خارجي من سيارة أخرى حتي يستطيع أن يستخدم السيارة .





س : ماهي أفضل الطرق للمحافظة على بطارية السيارة ؟

ج : يجب مراعاة طريقة شحن بطارية السيارة باستمرار والتأكد من أن نظام الشحن سليم.

كما يجب عمل الصيانة المستمرة للبطارية وملاحظة أي تغيير واصلاحه.

عدم ترك السيارة لمدة طويلة بدون أن تقودها او فصل البطارية للحفاظ عليها .

إذا كان عمر بطاريتك سنتين أو ثلاث، عليك تجربتها واختبارها للتأكد من فعاليتها قبل فصل الشتاء حتى لا تتعطل السيارة فجأة بسبب البطارية.

استخدم جهاز الملتيميتر لقياس القدرة الفولتية للبطارية، ثم شغل الجهاز واقرأ القياس، إذا كانت قراءة البطارية بين 12.4 و12.6 فهذا يعني أن بطارية السيارة تحتاج إلى إعادة شحن أما إذا كانت قراءة البطارية أقل من 12.4 فهنا عليك استبدال البطارية بأخرى جديدة.

س : أيهما أفضل للسيارة البطارية السائلة أم الجافة؟

ج : البطارية الجافة أفضل من البطارية السائلة لأنه من الممكن إعادة شحنها كما أن عمرها الافتراضي أكبر لذا فهي أعلي في السعر .