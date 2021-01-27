شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بحوالي 10 ملايين برميل في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 9.9 مليون برميل إلى 476.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.7 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 2.5 مليون برميل إلى 247.7 مليون برميل، بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 800 ألف إلى 162.8 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أول أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.