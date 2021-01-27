شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة وكوسكو يتفقان على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة محطة بوابة البحر الأحمر التابعة لسيسكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أنه قد تم توقيع اتفاقيات مستقلة لبيع وشراء حصص مع كلٍ من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد، وذلك للاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو في شركتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ 21.2% مقابل 556.5 مليون ريال.

وأشارت سيسكو في بيان لها على "تداول" إلى أنه قد تم تقييم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالكامل بمبلغ 3.3 مليار ريال.

وحسب البيان سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) بعد إتمام هذه الاتفاقية حصصاً متساوية، وبحصة إجمالية تبلغ نسبتها 40% من رأس مال شركة محطة بوابة البحر الأحمر (20% لكل منهما). حيث سيتم الاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو البالغة نسبتها 21.2% وكذلك على جزء من حصة شركاء الأقلية الأخرين في شركة محطة بوابة البحر الأحمر بنسبة 19.8%، وذلك بشكل تناسبي وفقاً لحصة كل شريك. كما سيتم رصد العوائد من عملية بيع الحصص على أنها رأس مال ثانوي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وسيتم توزيع العائدات من هذه الصفقة على الشركاء الحاليين على أساس تناسبي مع ملكيتهم.

وستستمر شركة سيسكو على توحيد القوائم المالية (من وجهة نظر محاسبية) لشركة محطة بوابة البحر الأحمر ضمن قوائمها المالية وذلك من خلال حصصها المتبقية من ملكيتها في الشركة .

ومن المتوقع إتمام أعمال الاتفاقية خلال النصف الأول من العام 2021م، وذلك وفقاً لشروط تعاقدية خاصة متفق عليها، بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة الموانئ السعودية ("موانئ")، بالإضافة إلى الموافقات النظامية من الجهات المعنية الأخرى.

علماً أنه قد تم تقديم الاستشارات ذات الصلة لشركة سيسكو وشركاء الأقلية معها فيما يتعلق بالصفقة عن طريق الاستعانة بشركة جي بي مورجان (JP Morgan) وذلك بصفتهم المستشار المالي لهذه الاتفاقية، بالإضافة إلى مكتب المحامي عبد العزيز العجلان وشركائه بيكر ماكانزي (Baker McKenzie) كمستشارين قانونيين.

كما تؤكد هذه الصفقة المتميزة على قوة وجاذبية المحفظة الاستثمارية لشركة سيسكو المبنية على استراتيجيتها طويلة المدى على الصعيدين التجاري والمالي. كما تسلط الضوء على قوة السوق المحلي والعالمي في المجال الاستثماري في المملكة العربية السعودية بصفة عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأحد الأصول الرئيسية لشركة سيسكو والمرتبطة بأعمال البنية التحتية في المملكة. كما تؤكد أيضاً على نجاح إستراتيجية شركة سيسكو في تنمية أعمال محفظتها الاستثمارية من خلال التعاقدات والشراكات الإستراتيجية من أجل تعزيز القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين.

ولا تزال ترتكز أولويات استراتيجية شركة سيسكو على توسيع نشاطها في قطاعات أعمالها الرئيسية وهي قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية والصناعية وقطاع أنظمة المياه من خلال التطوير والتوسع المستمر، وذلك بهدف توفير قيمة طويلة الأجل لمساهميها الكرام. وتعتبر هذه العملية التجارية مكوناً رئيسياً في إستراتيجية شركة سيسكو والتي تمكنها من تحسين وتنويع وتوازن محفظتها الاستثمارية.

وستعمل الشراكة الإستراتيجية لـشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) على تسريع خطط النمو والتوسع. كما ستعمل على تعزيز القيمة النوعية التي تقدمها شركة محطة بوابة البحر الأحمر لعملائها في أحد الموانئ الرئيسية ذات الأهمية الكبيرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها متماشية مع رؤية المملكة 2030 في ربط القارات الثلاث ببعض.

هذا وسيتم الاعلان عن أي تطورات أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية في الوقت المناسب.

وحققت سيسكو صافي أرباح بلغ 28.1 مليون ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.