شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة صافولا تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 400.485 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح موزعة على عدد 533.980 مليون سهم، على أن تكون حصة السهم 0.75 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، على أن يتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019، بقيمة 160.2 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح موزعة على عدد 533.980 مليون سهم، على أن تكون حصة السهم 0.30 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% من قيمة السهم الإسمية.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 910.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 475.6 مليون ريال في 2019.