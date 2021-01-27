شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح صافولا تتراجع 67% بالربع الرابع لارتفاع المصاريف التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 67.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 44.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 137.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 224.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 312.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 سبتمبر 2020 إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، بالإضافة إلى الزيادة في صافي تكلفة التمويل والتي تعود بشكل رئيس إلى التسوية في التضخم المفرط المتعلق بالشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة، فضلاً عن ارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب خسائر الهبوط في قيمة الأصول.

وجاء الانخفاض في صافي الأرباح على الرغم من ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض صافي تكلفة التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

وتراجعت المبيعات إلى 5.18 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.23 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 910.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 475.6 مليون ريال في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 866.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 338.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.