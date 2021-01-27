شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف التعافي تواصل الضغط على الأسواق العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت معظم الأسواق العالمية، الأربعاء، لوطأة مخاوف من تعاف اقتصادي عالمي بطيء، ولم تجدِ المؤشرات نفعاً تقارير صندوق النقد الدولي التي رفعت، أمس الأول الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، كما لم تجدِ كلمات متفائلة لقادة العالم المشاركين في منتدى الاقتصاد العالمي حول رؤيتهم المتفائلة للاقتصاد الدولي، في تغيير نظرة المستثمرين المتشائمة، رغم نتائج فصلية أفضل من التوقعات لشركات عالمية كبرى، ففي أسواق الأسهم أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية، رغم أنه من المتوقع ألا يخرج اجتماع البنك المركزي الأمريكي بجديد، لتسقط معظم المؤشرات العالمية في المنطقة الحمراء، باستثناء الأسهم اليابانية والصينية التي ارتفعت بشكل طفيف، وفيما خسر الذهب أكثر من 13 دولاراً تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي، تأرجحت أسعار النفط محافظة على نطاقات أقرب للاستقرار.

وفي بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات «وول ستريت» تحت ضغط استمرار المضاربات على أسهم التكنولوجيا، خاصة في ظل انتظار المستثمرين لأرباح شركات كبرى، في مقدمتها «فيسبوك»، و«تيسلا»، و«أبل» بعد جرس الإغلاق، وانتظار قرار السياسة النقدية الأخير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفي ظل ذلك هبط مؤشر «داو جونز» 1%، ونزل «إس آند بي» 1.5%، وخسر «ناسداك» 1.97%.

وفي القارة العجوز، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6، ونزل «داكس» الألماني 2.03%، وهبط «كاك» الفرنسي 1.7%، وانخفض «فوتسي» البريطاني 1.4%، وكذلك نزل «ميب» الإيطالي 1.8%.

ولم تفلح نتائج «مايكروسوفت» القوية في مساعدة قطاع التكنولوجيا في أوروبا الذي تراجع 1.3%، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك نحو 1% لكل قطاع.

ونزل سهم فريسنيلو لتعدين المعادن النفيسة 3.1% بعدما توقعت الشركة انخفاض إنتاج الذهب في العام الجاري، وتراجع سهم إيسيتي لمنتجات النظافة الشخصية 0.6% بالرغم من إعلانها تراجعاً أقل من المتوقع للربح التشغيلي الفصلي، أما سهم «إل.في.إم.إتش» الفرنسية للسلع الفاخرة فقد ارتفع 1.4% إذ ساعد ازدهار مبيعات علامات تجارية للموضة مثل لوي فيتون، خاصة في الصين، في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، وربح سهم كيرنج المالكة للعلامة جوتشي 1%.

مؤشرات آسيا

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية والصينية على ارتفاع، أمس الأربعاء، بفضل آمال في نتائج أفضل للشركات بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، فيما هبطت مؤشرات هونج كونج وكوريا الجنوبية.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي الياباني 0.31% إلى 28635.21 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65% إلى 1860.07 نقطة، وفي الصين خسر المؤشر «شنجهاي» المركب 0.11%.

النفط

وفي أسواق النفط، صعدت أسعار الخام في مستهل تداولات، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، وسجلت الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، أدنى مستوى يومي للزيادة في الإصابات بكوفيد-19، في أكثر من أسبوعين، لكن الأسعار تأرجحت في وقت لاحق تحت ضغط مخاوف التعافي البطيء، مع زيادة الإغلاقات نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بـ«كوفيد 19»، غير أن الأسعار ظلت في نطاقات أقرب للاستقرار صعوداً وهبوطاً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً، أو ما يعادل 0.7% إلى 56.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، لتعزز مكاسب محدودة حققتها، أمس الأول الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً، أو ما يعادل 0.7% إلى 52.98 دولار للبرميل، لتتعافى من خسائر تكبدتها، أمس الأول الثلاثاء.

وقالت فاندانا هاري محللة سوق النقد لدى فاندا انسايتس «خام غرب تكساس الوسيط ارتفع قليلاً على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وفقاً لما أعلنه معهد البترول الأمريكي، ما بدد أثره زيادات في البنزين ونواتج التقطير».

وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، انخفضت 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، لزيادة 430 ألف برميل، لكن البيانات كشفت أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.1 مليون برميل، ما يزيد بكثير عن المتوقع.

وتظهر بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 361 ألف برميل، وأن معدل تشغيل المصافي نزل 76 ألف برميل يومياً.

ويقول محللون إنه بعد أن ارتفع الخام لأعلى مستوى في عدة أشهر في مطلع العام، يبدو أن موجة صعود أسعار النفط فقدت قوة الدفع، وإن الأسعار تتحرك في نطاق ضيق في الأسابيع الأخيرة.

لكن الأسعار تتلقى الدعم، إذ انحسر التوتر بشأن تراجع حاد في السفر خلال السنة القمرية الجديدة في الصين. وتكافح الصين، أكبر مستورد في العالم للخام، صعوبات في الآونة الأخيرة جراء ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا، لكن يبدو أن عدد الإصابات الجديدة يتراجع.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنحو 13 دولاراً خلال تعاملات، الأربعاء، مع قوة الدولار الأمريكي، فيما يأتي هبوط المعدن الأصفر مع عدم اليقين حتى الآن بشأن حزمة التحفيز المقترحة من قبل الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان بنحو 0.7% إلى 1841.80 دولار للأوقية، فاقداً 13 دولاراً، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5% إلى 1840.6 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 25.41 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1091.08 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2322.66 دولار.

العملات

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، الأربعاء، إذ تترقب الأسواق تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي من المرجح أن يجدد التزامه بسياسة فائقة التيسير.

وعوض الدولار تراجعات مقابل العملات عالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تلقت فيه آمال التعافي من الجائحة دفعة من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2021.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة التي يدعم ارتفاعها الدولار منذ بداية العام الجاري، أثناء الليل في ظل حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه خطة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.284، أمس الأربعاء، في أوروبا، عقب انخفاضه 0.2% في الجلسة السابقة، وصعد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 2018 إلى 1.3753 دولار قبل أن ينزل قليلاً في التعاملات إلى 1.3724 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 77.30 سنت أمريكي، ليقلص ارتفاعا بنسبة 0.5%، أمس الأول الثلاثاء، وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.2146 دولار.