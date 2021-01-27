شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز الزوار في «دبي جلوبال كونيكت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «دبي جلوبال كونيكت» عن افتتاح مركز الزوار، أول مبنى يُفتتح رسمياً ضمن المشروع الضخم. وكان أُطلق «دبي جلوبال كونيكت»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كسوق موحد لتجارة الجملة في دبي الجنوب، وأُنجز العمل في مركز الزوار في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وفقاً للموعد المحدد.

وبعد فترة من الافتتاح الأولي، قام محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بافتتاح المركز رسمياً، أمس الأربعاء، وقص الشريط الأحمر في حفل حضره كل من خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. وحضرت سيندي موريس الرئيس التنفيذي لمركز سوق دالاس إلى دبي للمشاركة في الحفل، كذلك حضر الافتتاح عدد من المديرين في «دبي جلوبال كونيكت»، «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، و«دبي الجنوب».

وقال محمد الشيباني: «تاريخياً، تمتعت دبي بموقع استراتيجي أكسبها تراثاً غنياً بالتجارة، واستمر من خلال طموحها الدولي ودورها الحاسم في التجارة الدولية. وقامت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بإطلاق مبادرة «دبي جلوبال كونيكت» لتستكمل مسيرة التجارة التاريخية ونحن نتطلع للترحيب بالتجار من حول العالم في مركز الزوار».

ويستقبل «دبي جلوبال كونيكت» الضيوف في مركز الزوار، المبنى المخصص الممتد على مساحة 4000 متر مربع، حيث سيتم استعراض بيئة السوق المتكاملة من خدمات ومنتجات تحفز على نمو أعمالهم. وتشمل التجربة المتميزة لمركز الزوار سوقاً صغير الحجم يستعرض مجموعة مختارة من منتجات تجار الأثاث، والطعام، والأزياء.

منصة تسمح للتجارة بالنمو

وقال دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة «دبي جلوبال كونيكت»: «خططنا دائماً لتشغيل مركز الزوار في «دبي جلوبال كونيكت» خلال إكسبو 2020، ونفتخر بالإعلان عن إنجازه وفقاً للموعد المحدد. رؤيتنا لهذا المكان تتخطى الترويج لـ«دبي جلوبال كونيكت»، وتسعى إلى توفير منصة تسمح للتجارة بالنمو، بينما نعمل على استكمال سوق الجملة ومحيطه المتكامل».

المبنى الأيقوني من تصميم استوديو فوكساس في روما، وهو من الروائع المعمارية، ويقع في دبي الجنوب، بين مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي. ومن المتوقع إنجاز العمل في باقي أجزاء سوق الجملة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى منشآت تجارية ممتدة على مساحة 400000 متر مربع مكرسة للمخازن، والمكاتب، ومركز للابتكار، ومركز للخدمة الذكية يضم مزودي خدمات من أطراف ثالثة.

«دبي جلوبال كونيكت»

يعد «دبي جلوبال كونيكت»، (DGC)، أول سوق في العالم للبيع بالجملة يستهدف التجارة العالمية لكونها إحدى مبادرات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتوفر «مدينة التجارة» مرافق مخصصة وبنية تحتية داعمة ضمن معرض محايد يمتد طوال السنة، ويجمع بين البائعين والمشترين للتواصل والتجارة في الأثاث، الطعام والأزياء. و«دبي جلوبال كونيكت» هو عبارة عن بيئة متكاملة للأنشطة التجارية، حيث يحتل موقعاً جغرافياً متميزاً في مدينة دبي، وقد شُيد خصيصاً لتعزيز نمو الصناعات التي تروج لها، ولتجارها العالميين.