أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث هبط الجرام جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 812 جنيهًا ، أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 694 جنيهًا، وعيار 24 إلى 926 جنيهًا. كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 3.7 دولار، وهبط سعر الأوقية بنسبة بلغت 0.20%، لتسجل الأوقية 1847.15 دولار، في الساعة 12:27 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، يحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج".