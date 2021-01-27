شكرا لقرائتكم خبر عن الفنادق تطالب "العنانى" بإعفائها من سداد 1 % مساهمة فى صندوق الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة فنادق 3.2.1 نجوم بغرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة خاطبت الاتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بدوره فى مخاطبة وزير السياحة والآثار، لإعفاء الفنادق المتضررة من سداد نسبة 1% مساهمة فى صندوق الكوارث وفقا للقانون رقم 170 لسنة 2020، مشيرة إلى أن الغرفة مازالت تنتظر رد الجهة الإدارية.

وقالت "الشعبة" فى تقريرها السنوى الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية، إن إجمالى عدد الفنادق الثابتة تبلغ 479 فندقا، بطاقة فندقية عددها 53321 غرفة، مقسمة إلى فنادق 3 نجوم ويبلغ عددها 234 فندقا، بطاقة استيعابية تصل لـ 38531 غرفة، بينما تصل عدد الفنادق 2 نجمة لـ 157 فندقا، بطاقة إيوائية تصل لـ11080 غرفة، فيما تبلغ عدد الفنادق ذات النجمة الواحدة 88 فندقا، بطاقة فندقية تصل لـ 3710 غرفة .

وأوضحت، أن فنادق 3,2,1 نجوم تمثل نسبة 52.6 % من إجمالى الفنادق الثابتة بجميع درجاتها النجومية والبالغ عددها 909 فندقا، مشيرة إلى أن عدد الفنادق العائمة التى تنتمى إلى شعبة الفنادق العائمة بمختلف درجاتها النجومية والتى من بينها فنادق3 نجوم وفنادق 2 نجمة وتمثل فى مجملها 25 فندق عائم.

وكشفت "الشعبة" فى تقريرها السنوى عن المشاكل والمعوقات التى تواجهها من بينها مشكلة تدخل الأقسام أو الأمن العام التابع له الفندق فى أمور إدارة الفنادق، من طلب كشوف النزلاء، أو طلب موافاتهم بأى بيانات أخرى، وأشارت الشعبة إلى أن المسئول عن الفنادق من الناحية الرسمية هى شرطة السياحة، مطالبة من الجهة الإدارية بإصدار كتاب دورى يوزع على الفنادق يؤكد فيه على عدم تعامل أفراد الأمن العام مع الفنادق وعدم دخولهم الفنادق وأن شرطة السياحة هى الجهة الرسمية التى من حقها التعامل مع الفنادق منعا لحدوث أى خلط بين دور الجهتين.