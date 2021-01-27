الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة

القاهرة - سامية سيد - قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن تعاقد على 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الأربعاء.

وأضافوا إن البائع شركة نيبولون بسعر 273.30 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الثاني من أغسطس2021.

شاركت ثلاث شركات أخرى في المناقصة هي أميروبا التي عرضت 282.95 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، وفيتيرا بعرض بلغ 286 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن، وسيريالكوم دولج التي لم يُكشف عن سعرها.

ومن المتوقع طرح مناقصة جديدة تُغلق الأسبوع المقبل للشحن في سبتمبر وأكتوبر.