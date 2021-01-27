شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-1-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، وذلك بعد هبوط سعر الذهب 3 جنيهات صباحا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصرى 809 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 693 جنيها.

عيار 21 سجل 809 جنيهات.

عيار 24 سجل 924 جنيها.

الجنيه الذهب 6472 جنيها.

أونصة الذهب 1847 دولار.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء إذ تترقب الأسواق تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي من المرجح أن يجدد التزامه بسياسة فائقة التيسير، وهو ما يضغط على سعر الذهب والذى سجل هبوط ملحوظ اليوم.

وعوض الدولار تراجعات مقابل العملات العالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تلقت فيه آمال التعافي من الجائحة دفعة من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2021.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة، التي يدعم ارتفاعها الدولار منذ بداية العام الجاري، أثناء الليل في ظل حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه خطة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن.

ومن المقرر أن يعقد بأول مؤتمر صحفي بعد اجتماع المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.