مدير بلاك روك يبدى تفاؤلا حيال مستقبل الاستثمارات الخضراء

القاهرة - سامية سيد - قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إنه متفائل بشأن الاستثمارات المرتبطة بتغير المناخ في المدى الطويل.

وقال "بشكل عام، أعتقد أنه يسعني القول إن العوامل الأساسية مع المضي في 2021 وما بعدها مواتية جدا لمستثمري المدى الطويل نظرا للحاجة الكبيرة للاستثمار المتعلق بتغير المناخ وتوافر المدخرات والحاجة الكبيرة إلى أصول معمرة."

كان فينك يتحدث عن بعد بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.