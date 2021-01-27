وزارة الاتصالات تتعاون مع شركة عالمية لتزويد الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعى

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القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع شركة "دل تكنولوجيز" لإطلاق هاكاثون للذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 5 حتى 13 مارس المقبل بهدف بناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة فى سوق العمل والتوظيف فى هذا المجال بالمستقبل؛ حيث تنقسم المسابقة إلى مسارين أحدهما لطلاب الجامعات والخريجين والآخر للمحترفين والمتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وقع اتفاقية التعاون؛ المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والمهندس ماجد محمود محمد مدير عام دل تكنولوجيز مصر.

ويركز الهاكاثون على بناء نموذج تعليمى يساهم فى حل إحدى المشكلات الحقيقية داخل المجتمع اعتماداً على الذكاء الاصطناعى؛ وذلك من خلال إنشاء نظام معزز يقرر الوقت المناسب لفتح إشارات المرور بطريقة تقلل من إجمالى وقت انتظار المركبات، مما يقلل بدوره من انبعاثات الكربون من السيارات.

وتتولى شركة "دل تكنولوجيز" القيام بالتطوير التقنى التى سيتم استخدامها فى الهاكاثون، بجانب تقديم جوائز للفائزين تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 12 آلف دولار موزعة على الفائزين، كما ستقوم الشركة بعقد ندوات عبر الانترنت متعلقة بالذكاء الاصطناعى والتعريف بهذا المجال قبل انطلاق فترة الهاكاثون.

هذا وتم الاتفاق على أن يتم اختيار لجنة من الخبراء والمحكمين من أجل تقييم المشروعات المشاركة بالهاكاثون، ثم اختيار الفائزين وفقا للمعايير التى تضعها اللجنة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحدى هذه الندوات عبر الانترنت فى 20 فبراير المقبل؛ يتم خلالها استعراض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى ومساهماتها فى القطاعات التنموية مثل الزراعة والسياحة.