شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بنوك أوروبية تعلن توقفها عن تمويل تجارة النفط فى الإكوادور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت 3 بنوك أوروبية كبيرة، بى إن بى باريباس BNP Paribas وكريديت Credit Suisse وأى إن جى ING، أنها ستتوقف عن تمويل تجارة النفط في منطقة الأمازون في الإكوادور، وتعرضت المؤسسات المالية لضغوط من المنظمات البيئية غير الحكومية منذ الصيف.

وأشارت صحيفة "بيرفل" الإسبانية، إلى أن المستثمرون يميلون بالفعل إلى الابتعاد عن تمويل مشاريع استخراج الوقود الأحفوري، وتم اتخاذ خطوة جديدة تحت ضغط من المدافعين عن البيئة: حان الوقت الآن لتمويل تجارة النفط من المناطق ذات النظم البيئية الهشة.

وأشارت الصحيفة إلى 3 بنوك أوروبية، أعلنت أنها ستتوقف عن تمويل تسويق النفط الإكوادوري من منطقة الأمازون: بنك BNP Paribas الفرنسي، وCredit Suisse، والبنك الهولندي ING، هم من بين البنوك الستة التي تم تحديدها منذ أغسطس الماضي في تقرير صادر عن Stand Earth وAmazon Watch لتمويل شراء النفط من منطقة الأمازون في الإكوادور. بلد في أمريكا اللاتينية يخطط للتنقيب في حديقة ياسوني الطبيعية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

كما كان بنك رابوبنك Rabobank الهولندي أول من أعلن أنه سيتوقف عن تمويل تجارة الخام الإكوادورية في عام 2020، وكان بنك يو بى اس UBS السويسري، من جانبه، على استعداد للحوار مع المنظمات غير الحكومية والتخلي عن المعاملات عندما يكون مصدر النفط مرتبطًا بانتهاكات حقوق الشعوب الأصلية أو حماية التراث العالمي.

حتى الآن، لم ينزعج بنك Natixis الفرنسي، فقد ضاعفت حتى تمويلها للنفط الخام في المنطقة في النصف الثاني من عام 2020.

ومع ذلك، فإن هذا الخفض في تمويل تجارة النفط الإكوادورية هو سابقة. إذا لم يكن لها عواقب من حيث الحجم ، على نطاق تجارة النفط العالمية ، حيث أن الإكوادور تنتج فقط نصف مليون برميل يوميًا (0.5% من إمدادات النفط العالمية) ، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث تأثير في تجارة النفط الأخرى.

من الواضح أن هذا يمثل معاناة إضافية للإكوادور، التي استخدمت أموال النفط المباعة إلى مصافي التكرير الأمريكية لسداد ديونها الثقيلة للصين.