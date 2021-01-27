شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط إعلانات النتائج والأنظار على المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الأربعاء مع عكوف المستثمرين على تقارير نتائج شركات مثل بوينج ومايكروسوفت، وقبيل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي المنتظر في وقت لاحق.