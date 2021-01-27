شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 56.30 دولار لبرنت و52.98 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 56.30 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار سنتا 39 أو ما يوازي 0.7 ٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.98 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار37 سنتا أو ما يوازي 0.7 %.

وشهدت أسعار النفط اليوم صعودا، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، وسجلت الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، أدنى مستوى يومي للزيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أكثر من أسبوعين وفقا لرويترز.

وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، انخفضت 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير كانون الثاني مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 430 ألف برميل، لكن البيانات كشفت أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.1 مليون برميل ما يزيد بكثير عن المتوقع.

وتظهر بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 361 ألف برميل وأن معدل تشغيل المصافي نزل 76 ألف برميل يوميا.