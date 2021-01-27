شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: مصر صدرت 7 شحنات غاز مسال منذ بداية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن موقع "إس بي جلوبال"، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعى مازالت "قوية" رغم تداعيات أزمة كورونا، حيث قامت الحكومة المصرية بتصدير نحو 7 شحنات من الغاز المسال منذ بداية العام الجارى.

وتوقعت الوكالة أن تشهد صادرات مصر من الغاز المسال "قفزة"، خاصة مع اقتراب إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى الربع الأول من العام الجارى، بعد توصل إينى والحكومة المصرية وشركائهم إلى اتفاقية لإعادة تشغيل المصنع الذى توقف فى 2012، إلي جانب مصنع إدكو للإسالة.

وقامت مصر بتصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصنع إدكو للإسالة، الذى تديره شل، بمعدل شحنتان فى الأسبوع منذ بداية شهر يناير الجارى.

وبلغت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأخير من 2020 نحو 17 شحنة بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ مقارنة بـ6 شحنات في الربع الأول وشحنة واحدة منذ نهاية الربع الأول وحتى نهاية أكتوبر متأثرة بتراجع أسعار الغاز المسال عالميا. وتصدرت الصين والهند وتركيا قائمة المستوردين للغاز المصرى.

وتعد مصر واحدة من بين مجموعة صغيرة من مصدري الغاز الذين اضطروا إلى تقليص الإنتاج بسبب الأسعار المنخفضة في منتصف عام 2020.