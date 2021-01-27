شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات والذهب بالسعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وفى سياق متصل شهد سعر الذهب انخفاضا اليوم.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء إذ تترقب الأسواق تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي من المرجح أن يجدد التزامه بسياسة فائقة التيسير. وعوض الدولار تراجعات مقابل العملات العالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تلقت فيه آمال التعافي من الجائحة دفعة من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2021.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 222.18 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 223.71 ريال سعودى.

سجلت تداولات الذهب نطاقا محدودا اليوم الأربعاء، إذ يترقب المتعاملون في السوق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والتطورات المتعلقة بحزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1849.16 دولار للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1847.50 دولار. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 222.18 ريال بما يعادل 59.23$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.67 ريال بما يعادل 54.30$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 194.41 ريال بما يعادل 51.83$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.64 ريال بما يعادل 44.42$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.61 ريال بما يعادل 34.55$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.09 ريال بما يعادل 29.62$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,910 ريال بما يعادل 1,842$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,555 ريال بما يعادل 414.63$

سعر كيلو الذهب

بنحو 222,179 ريال بما يعادل 59,232$