شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% خاسراً 5.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8784.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.42% رابحاً 367.72 نقطة ليغلق عند مستوى 26308.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.3 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.18%.

وقفز 72 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 7.66%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 7.23%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 6.16%، فيما تراجع 112 سهماً على رأسها سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.82%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.38%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "باعظيم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 432.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، توقيع إحدى شركاتها التابعة (المملوكة بالكامل) في دولة الإمارات العربية المتحدة (مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية) توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك دبي التجاري بإجمالي 475 مليون درهم إماراتي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالح أرامكو السعودية برفض الدعوى المقدمة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني.

في سياق منفصل أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، تم توقيع اتفاقيات مستقلة لبيع وشراء حصص ("اتفاقية الشراء والبيع") مع كلٍ من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد، وذلك للاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو في شركتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ 21.2٪ مقابل 556.5 مليون ريال سعودي، علماً بأنه قد تم تقييم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالكامل بمبلغ 3.3 مليار ريال سعودي.